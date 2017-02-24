«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный клуб «Ростов» встретится с английским «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Жеребьевка проходила в швейцарском Ньоне в пятницу, 24 февраля.

Первый матч состоится 9 марта в Манчестере. Ответная игра пройдет в Ростове-на-Дону 16 марта.

Другой российский клуб «Краснодар» сыграет с испанской «Сельтой». Первый матч пройдет 9 марта в Краснодаре, ответный — 16 марта в Виго.

Другие пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

АПОЭЛ (Кипр) — «Андерлехт» (Бельгия)

«Шальке-04» (Германия) — «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

«Лион» (Франция) — «Рома» (Италия)

«Олимпиакос» (Греция) — «Бешикташ» (Турция)

«Гент» (Бельгия) — «Генк» (Бельгия)

«Копенгаген» (Дания) — «Аякс» (Нидерланды)

В 1/16 финала «Ростов» по сумме двух матчей оказался сильнее пражской «Спарты» (5:1), «Краснодар» прошел стамбульский «Фенербахче» (2:1). Санкт-петербургский «Зенит» вылетел из Лиги Европы в противостоянии с бельгийским «Андерлехтом».