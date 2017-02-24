«Ростов» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы

Футбольный клуб «Ростов» встретится с английским «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Жеребьевка проходила в швейцарском Ньоне в пятницу, 24 февраля.
Первый матч состоится 9 марта в Манчестере. Ответная игра пройдет в Ростове-на-Дону 16 марта.
Другой российский клуб «Краснодар» сыграет с испанской «Сельтой». Первый матч пройдет 9 марта в Краснодаре, ответный — 16 марта в Виго.
Другие пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
АПОЭЛ (Кипр) — «Андерлехт» (Бельгия)
«Шальке-04» (Германия) — «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)
«Лион» (Франция) — «Рома» (Италия)
«Олимпиакос» (Греция) — «Бешикташ» (Турция)
«Гент» (Бельгия) — «Генк» (Бельгия)
«Копенгаген» (Дания) — «Аякс» (Нидерланды)
В 1/16 финала «Ростов» по сумме двух матчей оказался сильнее пражской «Спарты» (5:1), «Краснодар» прошел стамбульский «Фенербахче» (2:1). Санкт-петербургский «Зенит» вылетел из Лиги Европы в противостоянии с бельгийским «Андерлехтом».