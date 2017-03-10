«Краснодар» проиграл испанской «Сельте» в Лиге Европы

«Краснодар» проиграл испанской «Сельте» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг в испанском Виго и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет был открыт на 50-й минуте после точного удара Даниэля Васса. Спустя шесть минут россияне отыгрались, отличился шведский хавбек Виктор Классон. Решающий мяч «Сельта» забила на 90-й минуте. Автором победного гола стал вышедший на замену форвард Клаудио Бове.

Ранее в четверг «Ростов» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

Ответные матчи состоятся 16 августа.