Фанат выставил на продажу два билета на матч «Ростов» — МЮ за 150 тысяч рублей

Болельщик выставил на продажу два билета на матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что цена двух билетов на восточную трибуну — 150 тысяч рублей. Ростовчанин разместил объявление на одном из местных интернет-порталов.

Там размещено еще несколько десятков объявлений о продаже билетов. Их цена варьируется от 9 до 50 тысяч рублей.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону 9 марта, начало — в 21:00 по московскому времени.

Ответный поединок состоится на арене «Олд Траффорд» в Манчестере 16 марта.

7 марта сообщалось, что житель Таганрога Максим Миусский выставил на продажу билет на матч между российским «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед» за один миллион рублей.