Билет на матч между «Ростовом» и МЮ выставили на продажу за миллион рублей

Житель Таганрога Максим Миусский выставил на продажу билет на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между российским «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед» за один миллион рублей. Соответствующее объявление было размещено на Avito во вторник, 7 марта.

Пользователь сервиса продает билет на Южную трибуну стадиона. Его номинальная стоимость составляет одну тысячу рублей, при этом официальная цена билетов варьировалась от 2 тысяч до 16 тысяч.

Ранее 7 марта российский клуб посоветовал английским фанатам не брать на выездной матч шапки-ушанки. Пресс-служба «Ростова» таким образом ответила на сообщение о вылете футболистов «Манчестер Юнайтед» на игру.

6 марта «Ростов» объявил, что все билеты на поединок проданы. Встреча состоится в четверг, 9 марта, на стадионе «Олимп-2».