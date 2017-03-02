«Ростову» предложили взятку за право вывести на поле Ибрагимовича

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский рассказал о неизвестном, предложившем взятку за то, чтобы его сыну позволили вывести на поле нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича. Об этом сотрудник клуба написал в своем Twitter.

«Позвонил незнакомый человек, предложил 170 тысяч рублей, чтобы сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди», — написал Бодылевский.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в Ростове-на-Дону 9 марта. Ответная встреча состоится в Манчестере 16 марта.

35-летний Ибрагимович выступает за английский клуб с лета 2016 года. С тех пор он принял участие в 24 матчах, в которых забил 15 мячей.

Жеребьевка прошла 24 февраля в швейцарском Ньоне. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо счел «Ростов» плохим жребием для своей команды. Другой российский клуб — «Краснодар» — поспорит за выход в четвертьфинал турнира с испанской «Сельтой».

