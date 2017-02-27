Губернатор пожурил «Ростов» за высокие цены на билеты на матч Лиги Европы

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил недовольство стоимостью билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы «Ростова» с пражской «Спартой», состоявшийся в Ростове-на-Дону. Слова чиновника в понедельник, 27 февраля, приводит ТАСС.

«После матча со "Спартой" я сделал руководству клуба некоторые замечания. Были пустые места на трибунах. К тому же мне поступили некоторые обращения от болельщиков, поэтому мы обсудим билетную программу на матч с "Манчестер Юнайтед"», — заявил Голубев.

16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома обыграл «Спарту» со счетом 4:0. Встречу посетили 6160 зрителей. Вместимость стадиона «Олимп-2», где проходил матч, составляет 15 840 человек.

По информации СМИ, стоимость билетов варьировалась от 800 до 10 000 рублей. При этом минимальная цена билета на матч группового этапа Лиги чемпионов с мадридским Атлетико составляла 600 рублей.

В 1/8 финала турнира «Ростов» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед». Первый матч в Ростове-на-Дону пройдет 9 марта, ответный — в Манчестере 16 марта.