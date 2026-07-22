Газманов оценил мем про ворующих его мысли цыган

Олег Газманов назвал смешными популярные мемы про себя

Певец Олег Газманов рассказал о своем отношении к мемам, которые обыгрывают тексты его песен. Артист счел их смешными, сообщает РИА Новости.

«Я очень положительно реагирую, потому что они не обидные, а смешные. Эти мемы говорят о том, что мои песни популярны. Еще был мем: "Цыгане воруют мысли Газманова, думая, что это его скакуны"», — поделился певец.

По словам Газманова, многие мемы связаны с песней «Ясные дни». «На самом деле куда бы я ни приехал, вопреки прогнозам, наступают солнечные дни», — похвастался артист.

Ранее певец, которому 22 июля исполняется 75 лет, получил из рук президента РФ Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.