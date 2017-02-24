Моуриньо посчитал «Ростов» плохим жребием для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо посчитал «Ростов» плохим жребием для команды. Слова специалиста приводятся на сайте английского клуба.

«Это во всех отношениях плохой жребий для нас. Будет сложно, а лететь придется далеко. К тому же, это приходится на тяжелый для нас период», — пояснил Моуриньо, отметив достойную игру «Ростова» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Они обыграли "Аякс" и "Андерлехт" в отборе и играли в сложной группе с "Баварией" и "Атлетико", добившись значимых результатов в матчах этими командами. "Ростов" занял третье место в группе, оставив ПСВ без еврокубков. Я хорошо знаю тренера "Ростова" (Курбана Бердыева — прим. "Ленты.ру"). Я играл против казанского "Рубина", который он возглавлял, в бытность наставником миланского "Интера". "Ростов" хорошо защищается и здорово готов физически», — подчеркнул тренер.

По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, прошедшей 24 ферваля в швейцарском Ньоне, в соперники «Ростову» достался «Манчестер Юнайтед». Первый матч состоится 9 марта в Ростове-на-Дону. Ответная игра пройдет в Манчестере 16 марта.

Другой российский клуб «Краснодар» сыграет с испанской «Сельтой». Первый матч пройдет 9 марта в Краснодаре, ответный — 16 марта в Виго.