МЮ перед матчем в Ростове предупредил фанатов о возможных нападениях россиян

Английский «Манчестер Юнайтед» предупредил своих болельщиков о возможных нападениях российских фанатов перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Об этом сообщает Daily Mail.

Клуб подготовил сообщение, в котором посоветовал фанатам не носить клубную символику и не привлекать внимания к себе во время прогулок по Ростову-на-Дону. Также фанатам, которых будет около 400, рекомендовано держаться группами.

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Первый матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет на поле «Ростова» 9 марта. Начало встречи запланировано на 21:00. Ответный поединок состоится 16 марта в Манчестере.

16 февраля британский телеканал «Би-би-си» показал фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). Авторы ленты вспомнили об участии российских болельщиков в массовых драках в Марселе во время чемпионата Европы 2016 года, а также рассказали, как лидеры фанатских организаций устраивают отбор «бойцов» для столкновений с конкурирующими группами.