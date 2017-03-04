Спорт
 

Депутат Госдумы предложил сделать фанатские драки видом спорта

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Игорь Лебедев
Игорь Лебедев

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев предложил сделать драки между футбольными фанатами видом спорта. Об этом сообщается на сайте ЛДПР.

«Учитывая, что наши фанаты — бойцы, но не хулиганы, фанатские битвы можно превратить в спорт! Собственно, что такое спортивные единоборства? Это драка один на один, превращенная в спорт. Почему бы не превратить точно так же в спорт народную русскую забаву — драку "стенка на стенку"? Ввести правила, проводить соревнования команд», — сказал Лебедев.

По мнению депутата, агрессию фанатов можно таким образом направить в мирное русло. «Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте», — добавил Лебедев.

Заместитель председателя Госдумы уверен, что подобное зрелище собирало бы не меньше зрителей, чем сами футбольные матчи: «Россия стала бы пионером в новом виде спорта. Для которого, разумеется, не нужно придумывать никаких иностранных названий: как в мировой лексикон вошло слово sputnik, так пусть войдет и слово draka», — сказал он.

16 февраля стало известно, что участвовавшим в беспорядках на Евро-2016 россиянам закроют вход на ЧМ-2018.

В тот же день британский телеканал «Би-би-си» показал фильм Russia's Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В нем вспомнили об участии россиян в столкновениях болельщиков в Марселе во время чемпионата Европы-2016, а также рассказали о том, что лидеры российских фанатских организаций устраивают отбор «бойцов» для столкновений с конкурирующими группами. В целом в картине речь идет о возникновении новой культуры в фанатской футбольной среде.

11 июня 2016 года до и после матча группового этапа ЧЕ между сборными России и Англии, состоявшегося в Марселе, между болельщиками обеих команд происходили массовые драки. В результате пострадали 35 человек, три россиянина получили тюремные сроки.

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