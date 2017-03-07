«Ростов» посоветовал игрокам «Манчестер Юнайтед» отказаться от шапок-ушанок

Футбольный клуб «Ростов» посоветовал игрокам «Манчестер Юнайтед» не брать на выездной матч 1/8 финала Лиги Европы шапки-ушанки. Об этом собщается в Twitter российской команды.

«Здесь тепло. Не привозите с собой шапки-ушанки», — ответила пресс-служба «Ростова» на сообщение о вылете футболистов в российский город.

Первый матч состоится в Ростове-на-Дону в четверг, 9 марта. Начало встречи — в 21:00 по московскому времени. Согласно прогнозу синоптиков, в этот день в городе будет держаться плюсовая температура — до десяти градусов выше нуля.

21 ноября прошлого года между пресс-службами «Ростова» и «Баварии» также состоялась переписка в Twitter о погоде в городе во время предстоящего матча пятого тура группового турнира Лиги чемпионов (3:2). Тогда ростовчане порекомендовали сопернику запастись шапками-ушанками.