Моуринью затруднился назвать полем газон на домашнем стадионе «Ростова»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал состояние газона на домашнем стадионе «Ростова». Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Сложно назвать это "полем" — то, на чем нам предстоит играть. Газон бежевого цвета. Похожая ситуация была перед выставочным матчем в Китае, но тогда мы отказались проводить игру», — заявил Моуринью на предматчевой пресс-конференции.

Он добавил, что говорил о состоянии газона с представителем УЕФА, который в свою очередь не увидел препятствий для проведения встречи.

Команды проведут первую встречу в рамках 1/8 финала Лиги Европы в Ростове-на-Дону. Игра состоится в четверг, 9 марта, в 21:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Манчестере 16 марта.