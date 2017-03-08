Агроном стадиона «Ростова» согласился с Моуринью и посетовал на морозы

Агроном домашнего стадиона «Ростова» «Олимп-2» Альберт Ченибалаян признал обоснованной критику газона арены главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Слова Ченибалаяна приводит «Спорт-Экспресс».

«А что тут возмущаться, если Моуринью абсолютно прав. Сам понимаю, что на таком поле "Манчестеру" тяжело играть, футболисты привыкли к другим условиям», — заявил агроном.

Он отметил, что на состоянии поля сказались морозы в декабре и феврале, и добавил, что слабый рост травы связан с проведенными на нем матчами. «Ни одно покрытие такого режима не выдержит», — заявил Ченибалаян.

Ранее 8 марта Моуринью раскритиковал состояние газона на стадионе «Ростова». По его словам, то покрытие, на котором предстоит играть его футболистам, сложно назвать полем.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и МЮ состоится 9 марта и начнется в 21:00 по московскому времени. 16 марта в Манчестере пройдет ответный матч.