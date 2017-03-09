«Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»

«Ростов» дома сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме вперед вышли гости после точного удара Генриха Мхитаряна (35-я минута). Голевую передачу на армянского футболиста сделал Златан Ибрагимович.

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Ростовчане отыгрались на 53-й минуте. С передачи Тимофея Калачева отличился Александр Бухаров.

Ответный поединок состоится на арене «Олд Траффорд» в Манчестере 16 марта.