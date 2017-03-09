Стали известны составы «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает «Советский спорт».

За ростовчан с первых минут сыграют Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров. Запасные: Гошев, Терентьев, Киреев, Байрамян, Азмун, Препелицэ.

Стартовый состав МЮ выглядит так: Ромеро, Янг, Джонс, Смоллинг, Блинд, Рохо, Погба, Феллайни, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович. Запасные: де Хеа, Мата, Марсьяль, Лингард, Кэррик, Рэшфорд, Валенсия.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону 9 марта, начало — в 21:00 по московскому времени.

Ответный поединок состоится на арене «Олд Траффорд» в Манчестере 16 марта.

7 марта сообщалось, что житель Таганрога Максим Миусский выставил на продажу билет на матч между российским «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед» за один миллион рублей.