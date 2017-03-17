«Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы и покинул турнир. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 70-й минуте забил испанец Хуан Мата, голевую передачу пяткой отдал Златан Ибрагимович.

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Первый матч прошел 9 марта в Ростове и завершился вничью — 1:1. Таким образом, российский клуб уступил по сумме двух матчей со счетом 1:2 и вылетел из еврокубков.

Ранее в четверг «Краснодар» на своем поле проиграл испанской «Сельте» (0:2) и также покинул Лигу Европы.