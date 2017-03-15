Главный тренер «Ростова» понадеялся на чудо перед ответным матчем с МЮ

Главный тренер российского «Ростова» Иван Данильянц понадеялся на чудо перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед». Слова специалиста приводит сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало. У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей», — заявил Данильянц.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» пройдет в четверг, 16 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 1:1. На гол Генриха Мхитаряна дончане ответили точным ударом Александра Бухарова.