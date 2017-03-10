Футболист МЮ оправдал ничью с «Ростовом» низким качеством газона

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера рассказал, что причиной ничьей в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» стало состояние газона на стадионе «Олимп-2». Слова футболиста приводит 161.ru.

«Мы контролировали игру. Даже когда они забили, мы владели преимуществом. Мы сыграли в такой футбол, потому что поле было плохого качества. Теперь все решится во второй игре. У "Ростова" есть много хороших игроков. На "Олд Траффорд" будет труднее, потому что соперник постарается показать свой лучший футбол», — заявил Эррера.

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9 марта «Ростов» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. На гол Генриха Мхитаряна дончане ответили точным ударом Александра Бухарова.

До матча главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью раскритиковал состояние газона на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сочли поле пригодным для проведения встречи.

Ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд перед матчем заявлял, что у «Ростова» есть шансы успешно сыграть с МЮ за счет упорства и дисциплины. «Это команда [Ростов] тренерская, она выполняет на 100 процентов установку тренера, как говорят, "порядок бьет класс"», — отметил Рейнгольд в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

Ответный матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 16 марта.