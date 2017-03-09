Поставивший на победу МЮ над «Ростовом» болельщик проиграл 200 тысяч рублей

Поставивший на победу «Манчестер Юнайтед» над «Ростовом» болельщик проиграл 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Эта ставка была самой крупной, сделанной на прошедший матч. Средняя сумма ставки составила 800 рублей. Перед матче на победу МЮ можно было поставить с коэффициентом 1,83, на ничью — 3,43, на победу Ростова — 4,71.

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В процентном соотношении на победу «Ростова» пришлось 37 процентов от всей суммы ставок, 59 процентов — на победу МЮ, 4 процента — на ничейный исход.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Ростовом и МЮ прошел в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. Ответный поединок состоится на арене «Олд Траффорд» в Манчестере 16 марта.