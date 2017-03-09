Бывшие игроки сборной Англии устроили пляски после гола «Барселоны» в ворота ПСЖ

Бывшие футболисты сборной Англии Гари Линекер, Рио Фердинанд, Стивен Джеррард и Майкл Оуэн, в качестве экспертов работавшие на матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и ПСЖ, устроили пляски в эфире телеканала BT Sports после решающего гола испанцев в ворота парижан. Видео было опубликовано на странице Barcastuff Media в Twitter.

Четыре бывших футболиста эмоционально отпраздновали гол Серхи Роберто. Каталонец отличился на шестой добавленной минуте, принеся своей команде победу со счетом 6:1. Этот мяч позволил Барселоне превзойти ПСЖ по сумме двух матчей (6:5) и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Линекер выступал за «Барселону» с 1986 по 1989 годы. Фердинанд известен по выступлениям за «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед», Джеррард был капитаном «Ливерпуля» и сборной Англии, Оуэн выступал за «Ливерпуль», МЮ и мадридский «Реал».