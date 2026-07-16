Военный высказался о влиянии кадровых перестановок на Украине на боеспособность ВСУ

Военный Дандыкин: Сумятица во власти на Украине позитивна для России

Сумятица и смена ключевых фигур на Украине позитивно сказываются на ходе боевых действий, потому что враг будет ошибаться, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Когда у врага, скажем так, суета идет и они обвиняют кого-то другого, начинается сумятица, это хорошо. Это значит, враг ошибаться будет. Бывают враги умные и не очень. Умный враг опаснее», — сказал Дандыкин.

Эксперт напомнил о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что для РФ принципиального значения все эти изменения не несут. Дандыкин подчеркнул, что кадровая нестабильность в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) влияет на боевую устойчивость противника, так как от управления многое зависит.

«По большому счету, действительно здесь Песков сказал, что нашим бойцам по барабану, кого уничтожать, но так или иначе все это сказывается на боевой устойчивости. Управление — это очень серьезное дело, и от руководства очень многое зависит, это очевидно. И та сумятица, которая сейчас происходит, она, в общем-то, для нас позитивная, я считаю», — добавил Дандыкин.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами из своей партии «Слуга народа» обвинил главу Минобороны Михаила Федорова в провале реформы территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Тем временем экс-министр, комментируя отставку, заявил, что не смог завершить трансформацию Минобороны в соответствии со здравым смыслом.

Стало также известно, что из-за увольнения Михаила Федорова в отставку подал заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров. Он назвал отстранение министра обороны большим злом для обороноспособности Украины.

