Стала известна реакция на свадьбу пожизненно осужденного стрелка из гимназии Казани

Родственники молодой жены террориста Галявиева хотят сдать ее в психбольницу

Родственники 18-летней девушки, которая вышла замуж за 25-летнего Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному заключению за стрельбу в казанской гимназии, захотели отправить ее в психбольницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Свадьбу они назвали неадекватным поступком. Родители россиянки заявили, что отрекаются от нее, пока она не расторгнет брак.

По данным канала, девушку воспитывал отец. Родственники считают, что жена стрелка пошла на этот шаг, чтобы шокировать родителей, потрепать им нервы и вызвать общественное осуждение.

15 июля стало известно, что брак зарегистрировали в конце мая в исправительной колонии в Оренбургской области. Видеться супруги смогут раз в год. Новоиспеченная жена — уроженка Ростовской области, проживающая в Москве. Она работает журналистом и познакомилась с Галявиевым на одном из судебных заседаний, после чего приехала к нему на свидание.