В российском городе ураганным ветром сорвало крышу фитнес-центра

В Магнитогорске во время урагана сорвало крышу фитнес-центра

В Магнитогорске ветром сорвало крышу фитнес-центра. Кадры с места событий публикует сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Ураган обрушился на город в среду, 2 июля. Стихия повалила в Магнитогорске немало деревьев, перегородив автодороги. Профнастил унесло с крыши жилого дома по улице Суворова — оцинкованный лист повис над землей, угрожая прохожим.

Под ударом оказался и фитнес-центр «Другое измерение» на проспекте Ленина. С крыши здания сорвало больше десятка металлических листов и разнесло по тротуару. Рухнув, кровля повредила несколько автомобилей, припаркованных у здания. Никто из горожан, как сообщается, не пострадал.

Следом торнадо пронесся над Амурской областью. Сильный вихрь образовался над местным селом Чигири. Буря стихла так же быстро, как и началась, и не повлекла много разрушений.