В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Трампа 4 июля

Песков о контактах Путина и Трампа: Кремль не анонсирует телефонные разговоры

Кремль никогда не анонсирует телефонные разговоры. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможных контактах президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

«Мы сообщим вам по факту, когда и если это произойдет», — сказал он.

Уточняется, что Пескову задали вопрос, планирует ли Путин поздравлять Трампа с Денем независимости США, который будет праздновать страна 4 июля.

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.