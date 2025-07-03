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12:18, 3 июля 2025Мир

На Западе высмеяли Макрона из-за звонка Путину

Британский аналитик Меркурис высмеял Макрона из-за звонка Путину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Кредит доверия президента Франции Эммануэля Макрона в Москве довольно мал. Такую оценку разговору французского лидера с президентом России Владимиром Путиным дал на своем YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.

«Он этого не понимает и по-прежнему считает себя гением дипломатии», — высмеял политика эксперт.

Ранее Меркурис заявил, что Европа не остановит падение Украины из-за отсутствия вменяемого плана. По мнению аналитика, ситуация на Украине стремительно развивается, при этом наблюдается систематический подход Москвы и дипломатическое и политическое молчание в Киеве и Брюсселе.

Меркурис также предупредил Украину о грозящей катастрофе в случае выхода Российской армии к реке Днепр. По его словам, у Вооруженных сил Украины нет численного превосходства и сильной обороны в Днепропетровской области.

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