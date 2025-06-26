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07:20, 26 июня 2025Мир

В Британии предупредили Украину о грозящей катастрофе

Меркурис: Украину ждет катастрофа в случае выхода российской армии к Днепру
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Украину ждет катастрофа в случае выхода Российской армии к реке Днепр. О грозящем кризисе предупредил британский аналитик Александр Меркурис.

«Сейчас там у украинцев развивается кризис, и я уже много раз говорил о катастрофе, которая будет, если русские достигнут Днепра. Украина уже рушится в Донбассе, и мы видим, что русские продвигаются все быстрее и быстрее с каждым днем», — сказал он.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют численного превосходства и сильной обороны в Днепропетровской области. Киев также исчерпал резервы противовоздушной обороны (ПВО) и сталкивается с острой нехваткой личного состава, подчеркнул эксперт.

Ранее Меркурис рассказал о панике украинского президента Владимира Зеленского из-за положения ВСУ. По его мнению, Зеленский начинает понимать, что Россия одержит победу в конфликте.

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