Меркурис: Зеленский в панике начинает осознавать, что Украина потерпит поражение

Президент Украины Владимир Зеленский начинает понимать, что Россия одержит победу в конфликте. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По его словам, это осознание вызывает панику у главы государства. Эксперт отметил, что сейчас главная цель Зеленского заключается в сохранении своей власти, даже если Украина будет переживать полный крах.

Ранее Зеленский заявил о желании быть президентом до завершения конфликта. Он пояснил, что считает себя самым опытным из тех, кто способен провести Украину через конфликт.