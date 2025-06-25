Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:31, 25 июня 2025Мир

В Британии рассказали о панике Зеленского из-за положения Украины

Меркурис: Зеленский в панике начинает осознавать, что Украина потерпит поражение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dinendra Haria / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский начинает понимать, что Россия одержит победу в конфликте. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По его словам, это осознание вызывает панику у главы государства. Эксперт отметил, что сейчас главная цель Зеленского заключается в сохранении своей власти, даже если Украина будет переживать полный крах.

Ранее Зеленский заявил о желании быть президентом до завершения конфликта. Он пояснил, что считает себя самым опытным из тех, кто способен провести Украину через конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    В НАТО предрекли напряженное и трудное лето для Украины

    Стало известно об интересе азиатских клубов к Смолову

    Названо невыгодное для россиян последствие снижения ключевой ставки

    Трамп призвал «убить» «Голос Америки»

    В МИД РФ раскрыли место возможного противостояния России и НАТО

    В Британии рассказали о панике Зеленского из-за положения Украины

    В российском городе после ливня в доме-памятнике рухнул потолок

    Эрдоган высказался о вопросе с российскими С-400

    Прокуратура российского региона подала в суд из-за памятника Сталину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости