Зеленский назвал срок окончания своего президентства

Зеленский заявил о желании быть президентом до завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы занимать свой пост до завершения конфликта. Об этом он высказался в интервью Sky News.

На вопрос журналиста Марка Остина о том, считает ли Зеленский себя лучшим из тех, кто способен провести Украину через конфликт, он ответил: «Я самый опытный. Может быть, не самый лучший. Всегда есть люди лучше тебя».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Зеленскому баллотироваться на второй срок. Он подчеркнул, что считает действующего президента лучшим лидером за все годы независимости страны.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обошел президента Владимира Зеленского в рейтингах доверия украинцев. Согласно опросам, экс-главком Залужный лидирует по уровню доверия граждан Украины с 62 процентами поддержки, опережая Зеленского, которому доверяют 50 процентов опрошенных.