Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:03, 1 апреля 2025Бывший СССР

Залужный обошел Зеленского в рейтингах доверия украинцев

«Социс»: Экс-главком ВСУ Залужный обошел Зеленского в рейтингах доверия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обошел президента Владимира Зеленского в рейтингах доверия украинцев. Результаты опросов публикует социологическая служба «Социс».

Как следует из данных опросов, экс-главком Залужный — лидер доверия граждан Украины, ему полностью или частично доверяют 62 процента опрошенных. Зеленский с результатом в 50 процентов занимает второе место.

Тройку лидеров замыкает руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг поддержки Зеленского составляет всего четыре процента. Украинский лидер выступил с опровержением слов Трампа, отметив, что его реальный рейтинг достигает практически 70 процентов.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке нападения ВСУ на приграничный населенный пункт России

    ВСУ вооружили чешский грузовик пушкой времен Сталина

    Глава российской внешней разведки рассказал об улучшении военной техники РФ за время СВО

    Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на гробовые

    Россиянам стало легче купить квартиру

    В России назвали число установивших самозапрет на кредиты

    Описан идеальный интерьер для каждого знака зодиака

    Фронтмен культовой рок-группы сообщил о потере слуха и зрения

    Появились детали штурма поселка Разлив в ДНР

    Литва захотела присоединиться к коалиции по поддержке Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше