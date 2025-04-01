«Социс»: Экс-главком ВСУ Залужный обошел Зеленского в рейтингах доверия

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обошел президента Владимира Зеленского в рейтингах доверия украинцев. Результаты опросов публикует социологическая служба «Социс».

Как следует из данных опросов, экс-главком Залужный — лидер доверия граждан Украины, ему полностью или частично доверяют 62 процента опрошенных. Зеленский с результатом в 50 процентов занимает второе место.

Тройку лидеров замыкает руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг поддержки Зеленского составляет всего четыре процента. Украинский лидер выступил с опровержением слов Трампа, отметив, что его реальный рейтинг достигает практически 70 процентов.