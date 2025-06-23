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15:58, 23 июня 2025Бывший СССР

Ермак предложил Зеленскому баллотироваться на второй срок

Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок. Об этом заявил глава его офиса Андрей Ермак в интервью The Times.

«Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости», — заявил Ермак.

Он добавил, что считает нонсенсом слова мэра Киева Виталия Кличко о растущем авторитаризме Зеленского, а президентские выборы в республике состоятся, как только будет отменено военное положение.

Ранее стало известно, что Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Сообщается, что Ермак одинаково раздражает представителей как Республиканской, так и Демократической партии США. Его упрекают в том, что он слишком требователен и груб по отношению к американским чиновникам.

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