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20:42, 19 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о крайне негативном отношении к Ермаку в Вашингтоне

Стало известно о крайне негативном отношении к Ермаку в обеих партиях США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Сообщается, что Ермак одинаково раздражает представителей как Республиканской, так и Демократической партии США. Его упрекают в том, что он слишком требователен и груб по отношению к американским чиновникам. Источники издания отмечают его неумение разбираться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента. Некоторые также обеспокоены тем, что он неточно донес позиции США до руководства Украины.

В статье говорится, что Ермак с трудом организовал встречи во время последнего визита. Один из собеседников издания отметил, что его поездка оказалась спонтанной и не имела четкой повестки. «Мы не поняли, зачем он приехал», — передает издание слова одного из источников.

Ранее Ермак заявил о необходимости остановить Россию силой. «Россия осуществляет эскалацию войны, которую не хочет прекращать. Любая эскалация останавливается только силовыми мерами», — сказал он.

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