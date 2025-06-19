Стало известно о крайне негативном отношении к Ермаку в Вашингтоне

Стало известно о крайне негативном отношении к Ермаку в обеих партиях США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вызывает сильное раздражение среди правящих кругов США. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Сообщается, что Ермак одинаково раздражает представителей как Республиканской, так и Демократической партии США. Его упрекают в том, что он слишком требователен и груб по отношению к американским чиновникам. Источники издания отмечают его неумение разбираться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента. Некоторые также обеспокоены тем, что он неточно донес позиции США до руководства Украины.

В статье говорится, что Ермак с трудом организовал встречи во время последнего визита. Один из собеседников издания отметил, что его поездка оказалась спонтанной и не имела четкой повестки. «Мы не поняли, зачем он приехал», — передает издание слова одного из источников.

Ранее Ермак заявил о необходимости остановить Россию силой. «Россия осуществляет эскалацию войны, которую не хочет прекращать. Любая эскалация останавливается только силовыми мерами», — сказал он.