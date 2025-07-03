Сын Газманова назвал критерии для будущей жены

Певец Родион Газманов заявил, что его будущая жена должна быть умной и красивой

Сын российского исполнителя Олега Газманова, певец и депутат Московской Госдумы Родион Газманов раскрыл, какая девушка может стать его женой. Соответствующий комментарий приводит «Леди Mail».

«Буду банален: умная и красивая. Чтобы с ней было приятно говорить и было приятно на нее смотреть», — отметил он.

Газманов добавил, что профессия будущей супруги не так важна. «А кто она будет по профессии — певица, актриса и программист, это уже второе дело. Мне главное, чтобы нам с человеком было комфортно, остальное — детали», — уточнил певец.

Ранее российский актер Сергей Бурунов посетил день рождения певицы Анны Дзюбы, известной под псевдонимом Анна Asti, вместе с бизнесвумен Екатериной Леви и ответил на вопрос о том, какими качествами должна обладать женщины его мечты.