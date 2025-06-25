Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:43, 25 июня 2025Культура

Бурунов назвал качества женщины мечты

Актер Сергей Бурунов назвал заботливость одним из главных качеств женщины мечты
Слава Иванов (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский актер Сергей Бурунов посетил день рождения певицы Анны Дзюбы, известной под псевдонимом Анна Asti, вместе с бизнесвумен Екатериной Леви и ответил на вопрос о том, какими качествами должна обладать женщины его мечты. Слова артиста приводит StarHit в Telegram.

«Время покажет, та ли она женщина мечты или нет. А критерии у меня простые: забота и быть услышанным», — поделился актер.

Ранее Сергей Бурунов сообщил, что справился с алкогольной зависимостью и не пьет уже шесть лет. По словам артиста, ему пришлось принять, что алкоголь сильнее него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обыски проходят у госсекретаря Дагестана и основателя «Анжи». У него находили тайную квартиру в Москве за 95 миллионов рублей

    Бурунов назвал качества женщины мечты

    В России рассказали об ожиданиях от третьего раунда переговоров с Украиной

    Израиль вызвал чувство гордости у Трампа

    100-летние самостоятельные сестры-близнецы раскрыли секрет долголетия

    Российский губернатор рассказал о спасших бойцов СВО девушках-медиках

    В отменившей «долговой тормоз» Германии оценили дефицит бюджета на ближайшие годы

    Мировые цены на кофе начали снижаться

    Система ПВО сработала над российским регионом

    Трамп опубликовал кадры бомбардировки Ирана под песню Bomb Iran

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости