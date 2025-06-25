Бурунов назвал качества женщины мечты

Актер Сергей Бурунов назвал заботливость одним из главных качеств женщины мечты

Российский актер Сергей Бурунов посетил день рождения певицы Анны Дзюбы, известной под псевдонимом Анна Asti, вместе с бизнесвумен Екатериной Леви и ответил на вопрос о том, какими качествами должна обладать женщины его мечты. Слова артиста приводит StarHit в Telegram.

«Время покажет, та ли она женщина мечты или нет. А критерии у меня простые: забота и быть услышанным», — поделился актер.

Ранее Сергей Бурунов сообщил, что справился с алкогольной зависимостью и не пьет уже шесть лет. По словам артиста, ему пришлось принять, что алкоголь сильнее него.