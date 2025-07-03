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12:14, 3 июля 2025Россия

Российская армия взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Меловое в Харьковской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области. Речь идет о селе Меловое, сообщили в Минобороны России.

На харьковском направлении подразделения группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) «Запад» продвинулись в районе четырех населенных пунктов. Речь идет о Петровке, Купянске, Песчаном и Березовке.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ на данном направлении составили до 230 солдат и несколько единиц техники, включая четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Российские военные также уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов противника.

Ранее сообщалось, что российские войска вошли еще в один населенный пункт Донецкой народной республики — поселок Разино. В боях за него принимали участие бойцы группировки войск «Центр».

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