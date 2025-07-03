Мерц объявил о наступлении времени Европы

Мерц: Есть сомнения, что связи с США останутся прочными, настало время Европы

Есть обоснованные сомнения, что связи с США останутся такими же прочными, как и раньше, сейчас настало время Европы. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

Глава немецкого правительства отметил, что будет сделано все, чтобы удержать США, однако нужно быть готовыми, что американская активность в Европе будет снижаться.

Ранее в правительстве Германии оценили вероятность звонка Мерца президенту России Владимиру Путину. Уточняется, что канцлер «в настоящее время не планирует проводить телефонный разговор» с российским лидером на фоне состоявшейся беседы Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.