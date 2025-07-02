В правительстве Германии оценили вероятность звонка Мерца Путину

Правительство ФРГ: Мерц не планирует проводить телефонный разговор с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц на данный момент не планирует переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

По данным собеседника агентства, канцлер «в настоящее время не планирует проводить телефонный разговор» с российским лидером на фоне состоявшейся беседы Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, представитель правительства отметил, что Париж заранее уведомил Берлин о готовившемся звонке.

Ранее издание Le Monde сообщило, что Мерц считает слова Путина «ничего не стоящими» и отказывается от любого диалога.

Вечером 1 июля российский лидер провел телефонный разговор с Макроном. Ключевыми темами беседы стали конфликт между Израилем и Ираном, американские удары по ядерным объектам Ирана, а также ситуация на Украине.