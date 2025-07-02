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13:13, 2 июля 2025Мир

Макрон проинформировал одного мирового лидера о звонке Путину

Le Monde: Макрон проинформировал Мерца о звонке Путину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал о звонке российскому лидеру Владимиру Путину канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источник в немецком правительстве.

«Мы знали, что план заключался в том, чтобы обсудить прекращение огня на Украине, и было важно, чтобы союзники были едины в своей позиции», — заявил собеседник издания.

По словам источника, в Берлине считают, что слово хозяина Кремля ничего не стоит. Отмечается, что Мерц отказывается от любого диалога с Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор Путина и Макрона стал хорошей возможностью донести позиции сторон. Уточняется, что телефонные переговоры состоялись по инициативе французской стороны и длились более двух часов.

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