Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:51, 2 июля 2025Мир

В Кремле раскрыли значимость разговора Путина и Макрона

Песков: Разговор Путина с Макроном — хорошая возможность донести позиции сторон
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном — хорошая возможность донести позиции сторон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это была хорошая возможность донести позиции друг до друга», — сказал он.

По словам представителя Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны и продлился более двух часов. Песков подчеркнул, что российский лидер неоднократно заявлял о своей готовности вести диалог.

Ранее Песков заявил, что Макрон в ходе разговора не подавал каких-либо сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий на земле. При этом главы государств обменялись мнениями достаточно подробно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Скандал между Россией и Азербайджаном угрожает обрушить торговлю. Что пропадет из магазинов и подорожает?

    Восстановлен утерянный гимн Вавилона спустя тысячу лет

    Бразилец из «Динамо» высказался о возможном трансфере в «Зенит»

    В России задумались о льготах для добывающих редкоземельные металлы

    Подростки пострадали при атаке украинских дронов в Ижевске

    Состояние пострадавших при теракте ВСУ в Брянской области изменилось

    Совфед разрешил лицам без гражданства служить по контракту в армии России

    Российская армия нанесла удары по военным объектам Украины

    Prada обвинили в воровстве дизайна традиционной индийской обуви

    Стало известно о смерти летчика-снайпера времен войн в Афганистане и Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости