В Кремле раскрыли значимость разговора Путина и Макрона

Песков: Разговор Путина с Макроном — хорошая возможность донести позиции сторон

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном — хорошая возможность донести позиции сторон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это была хорошая возможность донести позиции друг до друга», — сказал он.

По словам представителя Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны и продлился более двух часов. Песков подчеркнул, что российский лидер неоднократно заявлял о своей готовности вести диалог.

Ранее Песков заявил, что Макрон в ходе разговора не подавал каких-либо сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий на земле. При этом главы государств обменялись мнениями достаточно подробно.