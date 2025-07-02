В Кремле рассказали о сигналах Макрона Путину

Песков: Макрон не подавал Путину сигналов о готовности обсуждать мир на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не подавал каких-либо сигналов о готовности обсуждать условия мирного урегулирования конфликта на Украине с учетом новых территориальных реалий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, президент Макрон не подавал таких сигналов, главы государств обменялись мнениями, но достаточно подробно. Это была хорошая возможность донести позиции друг до друга», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что разговор президентов состоялся по инициативе французской стороны и продлился более двух часов.

Вечером 1 июля Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Ключевыми темами беседы лидеров стран стали конфликт между Израилем и Ираном, американские удары по ядерным объектам Ирана, а также ситуация на Украине. В ходе обсуждения российский лидер подчеркнул, что Запад много лет игнорировал интересы России, а теперь ведет линию на затягивание конфликта на Украине.