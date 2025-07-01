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19:25, 1 июля 2025Мир

Путин указал Макрону на затягивание Западом конфликта на Украине

Путин заявил Макрону, что Запад ведет линию на затягивание конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Запад много лет игнорировал интересы России, а сейчас ведет линию на затягивание конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает Кремль в Telegram-канале.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины Путин напомнил, что текущий конфликт – это прямое следствие политики Запада, который на протяжении нескольких лет намерено игнорировал интересы безопасности России, создавая при этом на украинской территории антироссийский плацдарм и потворствуя нарушениям прав русскоязычных жителей», — отмечается в публикации.

Путин добавил, что в данный момент западные страны ведут линию на затягивание украинского конфликта, «подпитывая киевский режим различным оружием».

Ранее Кремль сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Макроном. Ключевыми темами обсуждения глав государств стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.

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