Путин указал Макрону на затягивание Западом конфликта на Украине

Путин заявил Макрону, что Запад ведет линию на затягивание конфликта на Украине

Запад много лет игнорировал интересы России, а сейчас ведет линию на затягивание конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщает Кремль в Telegram-канале.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины Путин напомнил, что текущий конфликт – это прямое следствие политики Запада, который на протяжении нескольких лет намерено игнорировал интересы безопасности России, создавая при этом на украинской территории антироссийский плацдарм и потворствуя нарушениям прав русскоязычных жителей», — отмечается в публикации.

Путин добавил, что в данный момент западные страны ведут линию на затягивание украинского конфликта, «подпитывая киевский режим различным оружием».

Ранее Кремль сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Макроном. Ключевыми темами обсуждения глав государств стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.