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12:41, 2 июля 2025Мир

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Макрона

Песков: Разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе французской стороны
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоялся по инициативе французской стороны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Инициатива была французской стороны», — отметил представитель Кремля, добавив, что Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу.

Беседа глав государств продолжалась более двух часов, уточнил Песков.

Вечером 1 июля Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Ключевыми темами обсуждения были конфликт между Израилем и Ираном, удары США по иранским ядерным объектам, а также ситуация на Украине.

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