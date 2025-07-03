В уральском лесу нашли изуродованное тело пропавшей два месяца назад россиянки

В лесу нашли изуродованное тело пропавшей 26-летней матери двоих детей

Пропавшую 4 мая жительницу Свердловской области 26-летнюю Ирину Ярославцеву обнаружили в уральском лесу без признаков жизни. Об этом сообщает издание Е1.

По данным издания, тело матери двоих детей со следами физических увечий случайно обнаружил охотник. Два месяца пропавшую безуспешно искали близкие, волонтеры и полиция. Близкие отмечают, что незадолго до исчезновения Ирина сильно повздорила с сожителем, который часто бил женщину и имел проблемы с алкоголем.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в России пожизненно осужденный уроженец Башкирии сознался в расправе над женщиной с помощью шелкового платка.