В России пожизненно осужденный сознался в расправе над женщиной с помощью шелкового платка

В Башкирии пожизненно осужденный получил еще 12 лет за убийство женщины в 2013-м

В Башкирии пожизненно осужденный получил еще 12 лет за расправу над женщиной в 2013 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.

Он признан виновным по статье 105 («Убийтсво») УК РФ.

Как установил суд, в июне 2013 года в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы Бирского района об исчезновении ее 32-летней дочери. Тогда оперативно установить ее местонахождение и причины исчезновения не удалось.

В 2025 году расследование уголовного дела было возобновлено после явки с повинной от уже осужденного, который расправился с тремя людьми и отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима. Он рассказал, что причастен к исчезновению женщины.

Следователи проверили его показания и на берегу реки Белая обнаружили фрагменты скелета, прикрытые ветками. Молекулярно-генетическая и медико-криминалистическая экспертизы установили личность пострадавшей и причину ее исчезновения.

По данным следствия, в 2013 году осужденный занимался частным извозом. В селе Емашево к нему в машину села 32-летняя женщина. По дороге они разговорились и решили вместе выпить. В ходе распития алкоголя между ними произошла ссора, в результате мужчина расправился с ней, перетянув ее шею шелковым платком. Чтобы скрыть следы преступления, он оставил женское тело на берегу реки, рассчитывая, что во время паводка ее унесет течением.

Суд приговорил его к 12 годам, окончательное наказание в виде пожизненного срока он будет отбывать в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с двумя подростками из-за кражи 19 лет назад.