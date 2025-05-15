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11:49, 15 мая 2025Силовые структуры

Россиянин расправился двумя подростками из-за кражи 19 лет назад

В Забайкалье осудят мужчину за убийство двух подростков 19 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Забайкалье осудят мужчину за расправу над двумя подростками 19 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Егор Марков.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в 2006 году в селе Хада-Булак обвиняемый занимал должность главы администрации сельского поселения. Он совместно с двумя соучастниками избивали двух подростков, подозреваемых в краже, металлической арматурой и другими предметами, выпытывая признание. Одному из пострадавших зажали руку в металлические тиски. После того как они признались, с ними расправились.

В ходе совместной работы следователей СК и сотрудников полиции в 2014 году двое фигурантов были задержаны. Суд приговорил их к длительным срокам заключения. Третий обвиняемый, занимавший должность сельского главы, скрылся. Он был объявлен в розыск и долгое время занимался периодическим заработками без официального трудоустройства. В 2025 году его задержали полицейские на территории Забайкальского края.

По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый вину не признал, но следователи собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что изнасиловавшего и расправившегося со студенткой россиянина нашли спустя 27 лет.

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