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13:52, 14 мая 2025Силовые структуры

Изнасиловавшего и удушившего студентку россиянина нашли спустя 27 лет

СК раскрыл дело об изнасиловании и убийстве студентки под Кировом в 1998 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Следователи раскрыли уголовное дело об изнасиловании и расправе над 18-летней студенткой, тело которой было обнаружено в лесу под Кировом 27 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кировской области.

Задержан житель Вологодской области. Ему предъявлено обвинение по статьям 105 («Убийство») и 131 («Изнасилование») УК РФ.

По версии следствия, все произошло в июне 1998 года в лесу около деревни Барановщина. Мужчина изнасиловал девушку, угрожая ей расправой, а затем удушил ее кожаным шнуром, чтобы та не обратилась в правоохранительные органы. Ее тело он оставил прямо на месте преступления и скрылся.

Личность злоумышленника удалось установить только спустя 27 лет. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сотрудники уголовного розыска спустя 12 лет вышли на след грабителя, совершившего налет на банк в Москве.

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