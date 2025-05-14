Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:41, 14 мая 2025Силовые структуры

Грабитель попался спустя 12 лет после налета на российский банк

МВД: Задержан житель Подольска, ограбивший банк в Москве 12 лет назад
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: пресс-центр МВД России

Сотрудники уголовного розыска спустя 12 лет вышли на след грабителя, совершившего налет на банк в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Задержан житель подмосковного Подольска. Ему предъявлено обвинение в разбое. Он заключен под стражу. В настоящее время полицейские разыскивают соучастников преступления.

По данным МВД, в ноябре 2012 года грабители совершили нападение на отделение банка, расположенное на улице Народного Ополчения. Они избили двух охранников, вскрыли банкомат и забрали из него около семи миллионов рублей, после чего скрылись. Тогда полицейским не удалось задержать преступников по горячим следам.

Во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет были проведены дополнительные экспертизы, в их числе молекулярно-генетическая, результаты которой вывели полицейских на след подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил мужчину к 11 годам колонии за совершенную 19 лет назад расправу над сестрой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

    Пропавшего на первом боевом задании бойца СВО похоронили через год после смерти

    В Эстонии рассказали о предстоящем саммите НАТО

    Горный обвал отрезал от мира полсотни российских сел

    Гигантскую самку крокодила весом 400 килограммов поймали и сняли на видео

    Медведчук заявил о поражении Зеленского

    Обнаружен древнейший морской хищник с тремя глазами

    Женщин предупредили о скрытых опасностях органической косметики

    Топ-менеджера российского банка по фамилии Копейкин арестовали за хищение миллиарда рублей

    На Западе спрогнозировали мрачный сценарий переговоров в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости