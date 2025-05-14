Грабитель попался спустя 12 лет после налета на российский банк

МВД: Задержан житель Подольска, ограбивший банк в Москве 12 лет назад

Сотрудники уголовного розыска спустя 12 лет вышли на след грабителя, совершившего налет на банк в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Задержан житель подмосковного Подольска. Ему предъявлено обвинение в разбое. Он заключен под стражу. В настоящее время полицейские разыскивают соучастников преступления.

По данным МВД, в ноябре 2012 года грабители совершили нападение на отделение банка, расположенное на улице Народного Ополчения. Они избили двух охранников, вскрыли банкомат и забрали из него около семи миллионов рублей, после чего скрылись. Тогда полицейским не удалось задержать преступников по горячим следам.

Во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет были проведены дополнительные экспертизы, в их числе молекулярно-генетическая, результаты которой вывели полицейских на след подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил мужчину к 11 годам колонии за совершенную 19 лет назад расправу над сестрой.

