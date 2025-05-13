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14:10, 13 мая 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за совершенную 19 лет назад расправу над сестрой в парке

В Петербурге суд приговорил мужчину к 11 годам за убийство сестры в 2006 году
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима за совершенную 19 лет назад расправу над сестрой в парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Его признали виновным по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, 29 ноября 2006 года злоумышленник, находясь в парке «Сосновая Поляна», напал на сестру и нанес ей не менее 13 ударов ножом в область задней поверхности груди, а также в область шеи. Причастность родственника установили лишь в 2024 году. Его задержали 29 мая 2024 года в Дагестане и доставили в Санкт-Петербург. Под тяжестью собранных доказательств фигурант признался в совершенном преступлении.

Ранее сообщалось, что в Москве осудят мужчину за расправу над двумя женщинами 25 лет назад.

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