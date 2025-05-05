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13:46, 5 мая 2025Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за совершенную 25 лет назад расправу на двумя женщинами

В Москве осудят мужчину за убийство двух женщин 25 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: прокуратура г. Москвы

В Москве осудят мужчину за расправу над двумя женщинами 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

Ему предъявлено обвинение по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 6 мая 2000 года в квартире на Потаповском переулке были обнаружены женские тела с множественными ножевыми ранениями. Установлено, что в ходе распития спиртных напитков между мужчиной и двумя женщинами возник конфликт. В результате нападавший сначала избил их, а затем нанес удары ножом.

Когда преступник покинул место происшествия, случайно столкнулся в подъезде с местным жителем. И чтобы тот не смог его опознать, решился на еще одну расправу. Он нанес пострадавшему удары ножом и скрылся. Но своевременно оказанная медицинская помощь спала мужчине жизнь.

После этого преступник покинул столичный регион. Находясь за пределами России, он изменил свои анкетные данные и таким образом ему удалось долгое время находится на свободе. При возвращении в Москву он обратился в органы МВД для получения российского гражданства. В процессе была проведена дактилоскопическая регистрация, которая показала совпадение его отпечатков со следами на месте преступления.

Фигуранту провели проверку показаний на месте, где он показал и рассказал следователям, что произошло. Свою вину полностью признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянка пойдет под суд за заказную расправу над мужем.

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