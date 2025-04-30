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14:13, 30 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка пойдет под суд за заказную расправу над мужем

В Подмосковье осудят женщину за заказное убийство мужа
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Подмосковье осудят женщину за заказную расправу над мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий.

Ей предъявлено обвинение по статьям 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), 105 («Убийство»), 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, в феврале 2024 года женщина из личной неприязни решила избавиться от мужа. Для этого она вступила в сговор с мужчиной, с которым состояла в романтических отношениях. Они придумали план, приобрели наркотические вещества, которые затем она подсыпала супругу в еду. Ему своевременно успели оказать медицинскую помощь и спасти жизнь.

Затем, в марте 2024 года, обвиняемая предприняла вторую попытку расправы. Она снова обратилась к знакомому, и за вознаграждение в размере 1,8 миллиона рублей он согласился расправиться с ее мужем. Женщина сообщила соучастнику, где он будет находиться, и передала нож.

Злоумышленник пришел в квартиру, указанную обвиняемой, и нанес потерпевшему не менее двух ударов обухом топора по голове и один удар ножом в область шеи. После чего нападавший забрал спрятанные для него деньги и скрылся. Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью.

Уголовное дело в отношении обвиняемой направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в расправе над темнокожей девушкой россиянина арестовали на два месяца.

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