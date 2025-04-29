Обвиняемого в расправе над темнокожей девушкой россиянина арестовали на два месяца

В Москве суд арестовал убийцу темнокожей девушки на два месяца

В Москве суд арестовал мужчину, обвиняемого в расправе над темнокожей девушкой, на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Бабушкинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Владимира Шилонцева меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, 28 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире жилого дома, расположенного в Ясном проезде, вступил в конфликт с девушкой. В ходе этого он нанес ей ножевое ранение в сердце и выбросил жертву из окна, после чего скрылся. Ранения, полученные ей, оказались несовместимы с жизнью.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов задержали фигуранта.

Ранее сообщалось, что в российском городе задержали подозреваемого в расправе над темнокожей девушкой.